Президент Овьедо госпитализирован – руководителю клуба Лунина поставили неутешительный диагноз

Президент Овьедо Хорхе Менендес Валлина оказался на больничной койке.

Вчера, 10 апреля, Хорхе Менендес Валлина был срочно госпитализирован, сообщает официальный сайт клуба.

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Врачи диагностировали у президента Овьедо гипертонический криз, который вызвал небольшое кровоизлияние. Состояние Валлины удалось стабилизировать, функционер пришел в себя, но врачи пока не дают никаких прогнозов.

Напомним, заОвьедо на правах аренды выступает голкипер сборной Украины Андрей Лунин. После 31 тура Сегунды команда находится на 17-й строчке.

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