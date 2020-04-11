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Президент Овьедо госпитализирован – руководителю клуба Лунина поставили неутешительный диагноз

14:14 47 Читати українською
Президент Овьедо госпитализирован – руководителю клуба Лунина поставили неутешительный диагноз
Хорхе Менендес Валлина / Фото ФК Овьедо

Президент Овьедо Хорхе Менендес Валлина оказался на больничной койке.

Вчера, 10 апреля, Хорхе Менендес Валлина был срочно госпитализирован, сообщает официальный сайт клуба.

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Врачи диагностировали у президента Овьедо гипертонический криз, который вызвал небольшое кровоизлияние. Состояние Валлины удалось стабилизировать, функционер пришел в себя, но врачи пока не дают никаких прогнозов.

Напомним, заОвьедо на правах аренды выступает голкипер сборной Украины Андрей Лунин. После 31 тура Сегунды команда находится на 17-й строчке.

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Теги
Испания Овьедо Овьедо Андрей Лунин Андрей Лунин Сегунда
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