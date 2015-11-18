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Президент Нивы-В Вовк подал заявление об увольнении

13:18 68 Читати українською
Президент Нивы-В Вовк подал заявление об увольнении
Василий Вовк / Соцсети

Уже экс-президент винницкой Нивы Василий Вовк больше не выполняет свои обязанности в клубе.

Вовк на своей странице в Фейсбуке выложил сообщение, в котором заявил, что подал заявление об увольнении с должности президента футбольного клуба Нива Винница.

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Как сообщает сам Вовк, заявление уже рассмотрено, а он уже не работает в клубе. Заметим, что официальный сайт винницкой Нивы об этом не сообщает. Кроме того, в посте Василий Вовк объяснил свое решение и поблагодарил болельщиков.

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Теги
Вторая лига Нива Винница Нива Винница Василий Вовк
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