Президент Нивы Т Рубай – о сюжете "Профутбола": Мы не позволим, чтобы честное имя нашей команды смешивали с грязью

Президент тернопольской Нивы Степан Рубай прокомментировал сюжет "Профутбола" о договорных матчах.

"В Украине президенты футбольных клубов делятся на две категории – те, которые молча делают свое дело, развивают команды, развивают инфраструктуру. А есть те, которые кроме того, что развивает, привыкли к дешевому пиару и пустым разговорам. Я 14 лет в футболе, и себя отношу к первой категории. А господин президент винникивского Руха Козловский – яркий представитель второй категории. Он любит раздавать резонансные интервью, размахивать пистолетом в присутствии арбитров. Пример таких его действий – это вчерашнее интервью в эфире программы "Профутбол", где Козловский обвиняет нашу команду в нечестной игре.

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Устроив клоунаду во время товарищеской игры, Козловский теперь пытается бросить тень на репутацию нашего тренера и всей команды.

Возникает вопрос: почему журналисты программы "Профутбол" озвучили позицию только с одной стороны? Почему они не обратились к руководству Нивы, к главному тренеру? Вся эта сиутация не более, чем дешевый пиар Козловского на нашей команде.

Хочу напомнить, что в прошлом году мы были на грани того, чтобы сняться с соревнований во Второй лиге из-за скандала с судейским произволом. Тогда эта история дала толчок к новым расследованиям и началу борьбы с коррупцией в судейском корпусе.

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Сейчас мы хотим, чтобы Козловский и ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганык не размахивали руками в прямом эфире, а называли конкретные факты и имена, если таковые имеются. Тем более в сюжете прямым текстом сказано, что Козловский готов "сказать гораздо больше". Мы ждем и хотим услышать это "гораздо больше".

Хотите проверить на детекторе нашего главного тренера? Пожалуйста. Мы готовы оплатить все расходы, связанные с этим. А готов ли пройти проверку Григорий Козловский на основании обвинений в нашу сторону?

Мы не позволим, чтобы честное имя Нивы смешивали с грязью в прямом эфире таким способом", – цитирует Рубая официальный сайт Нивы.