Глава винницкого клуба Артур Загорулько, который продолжает выходить на поле в составе своей команды, озвучил финансовую составляющую в Ниве.

Нива В / ФК Нива В

"Смотря как у кого. Минимальная зарплата где-то 8 000 гривен.

Экс-форвард Шахтера стал новым президентом Нива Винница

Максимальная – секрет. У президента, например, нет зарплаты", – сказал Загорулько в интервью SportArenaTV.

Напомним, 27-летний воспитанник Шахтера стал президентов Нивы в январе 2021 года. После зимней паузы винницкая команда одержала три победы подряд и занимает после 14-ти туров в турнирной таблице группы А Второй лиги 8 место, набрав 15 очков.

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