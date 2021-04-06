Президент Нивы рассказал об уровне зарплат в винницком клубе
14:16 - Читати українською
Глава винницкого клуба Артур Загорулько, который продолжает выходить на поле в составе своей команды, озвучил финансовую составляющую в Ниве.
"Смотря как у кого. Минимальная зарплата где-то 8 000 гривен.
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Максимальная – секрет. У президента, например, нет зарплаты", – сказал Загорулько в интервью SportArenaTV.
Напомним, 27-летний воспитанник Шахтера стал президентов Нивы в январе 2021 года. После зимней паузы винницкая команда одержала три победы подряд и занимает после 14-ти туров в турнирной таблице группы А Второй лиги 8 место, набрав 15 очков.
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