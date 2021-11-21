Босс неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис обратился в УЕФА с просьбой перенести поединок Лиги Европы со Спартаком на нейтральный стадион. Все из-за коронавируса в России.

"У меня есть большие опасения относительно поездки в Москву. Несколько недель назад я предложил УЕФА найти решение, которое гарантировало бы нам безопасность.

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Я предлагал провести этот поединок 5-го тура Лиги Европы на нейтральном стадионе, но мою идею не приняли во внимание", – цитирует Де Лаурентиса Area Napoli .

Опасения президента Наполи не безосновательны: за последние две недели в России обнаружили более полумиллиона новых больных коронавирусом. Встреча между Наполи и Спартаком в столице страны-агрессора запланирована на 24 ноября.