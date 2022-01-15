"Когда мы покупаем футболиста, всегда хотим найти игрока лучше, чем мы уже имеем. Один из таких – Нерес, за которым давно следим, он давно был у нас на карандаше.

Шахтер объявил о переходе Нереса из Аякса

Сегодня мы счастливы, что смогли подписать такого молодого футболиста с большим опытом, игравшим в Лиге чемпионов за великий клуб. Для нас это огромный шаг и усиление.

Нерес – звездный игрок, хотя обычно Шахтер покупает только восходящие звезды? Это можно описать как месседж президента болельщикам о том, что мы будем усиливаться. Президент хочет сделать Шахтер сильным. С лета до сегодняшнего дня он сделал уже четыре трансфера, думаю, он не остановится и будет Шахтер еще сильнее.

Какие качества Нерес мог бы выделить? Это индивидуально сильный футболист в игре один на один. Он уже показал свои качества в матчах за Аякс. Нерес хорошо играет между линиями, быстрый. Думаю, он сразу же прекрасно впишется в команду, потому что у нас много знакомых ему бразильцев. Уверен, Нерес даст то, что нужно Шахтеру", – цитирует Срну сайт Шахтера.

По данным Transfermarkt, "горняки" заплатили Аяксу за нападающего около 12 млн евро. За амстердамцев бразилец провел 180 матчей и забил 47 мячей.

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