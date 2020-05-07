Президент московского Спартака госпитализирован с коронавирусом

Владелец московского Спартака Леонид Федун стал жертвой коронавируса. Функционер находится в больнице.

Российский миллиардер и вице-президент нефтяной компании "Лукойл" сдал положительный тест на Covid-19 и был госпитализирован, сообщает пресс-служба Спартака.

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К слову, в середине апреля стало известно, что Федун сделал пожертвование в размере 10 млн рублей на борьбу с коронавирусом. Общее состояние Федуна оценивается свыше 6 млрд долларов. 64-летний предприниматель входит в список 200 самых богатых людей России по версии журнала "Форбс".

Леонид Федун приобрел контрольный пакет акций Спартака в 2003 году, который на тот момент находился практически в предбанкротном состоянии. С момента прихода бизнесмена Спартак стал чемпионом России в 2017 году и обладателем Суперкубка.

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