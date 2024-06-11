Президент Молдовы пожелала успехов сборной Украины на Евро-2024
Президент Молдовы Майя Санду пожелала украинским игрокам удачи на Евро-2024.
Сегодня сборная Украины одержала победу над Молдовой со счетом 4:0. После окончания матча президент Молдовы Майя Санду пожелала украинским футболистам успехов на Евро-2024.
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"Надеюсь, что вам понравилось пребывание в Молдове. Я уверена, что вам понравилась игра. Желаю удачи в следующих матчах. Это будет круто", – сказала Санду.
Важно отметить, что Майя Санду – это проевропейский политик, которая четко стоит на стороне Украины в международных вопросах.
Напомним, что сборная Украины сыграет на Евро-2024 в группе вместе с Бельгией, Румынией и Словакией. В первом туре чемпионата Европы 2024 года наша команда встретится со сборной Румынии 17 июня. Матч начнется в 16:00 по киевскому времени.
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