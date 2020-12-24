Президент Миная прокомментировал подписание Милевского
Президент Миная Валерий Пересоляк поделился мыслями относительно трансфера Артема Милевского в свой клуб.
"Артем Милевский – очень хороший футболист. Иметь в рядах такого опытного игрока, который играл на таком уровне – для нашего коллектива это принесет пользу", – приводит слова Пересоляка официальный сайт Миная.
Милевский стал первым зимним новичком Миная
Отметим, что сегодня, 24 декабря, нападающий поставил подпись под контрактом с закарпатским клубом. Как сообщает страница Миная в Instagram, соглашение рассчитано на 1,5 года.
Напомним, опытный форвард стал свободным агентом после завершения контракта с Динамо Брест.
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