"В первую очередь хочу поблагодарить наших болельщиков за то, что пришли и поддержали команду в этом поединке, несмотря на не слишком приветливую погоду. Вы самые лучшие. И, в том числе, благодаря вам мы сегодня выдали очень приличную игру. Наши ребята очень хотели порадовать Вас. Счет игры не соответствует событиям на поле – и вы убедились в этом. Потому что за игрой мы переигрывали участника Лиги чемпионов, однако субъективные факторы, вы понимаете о чем я, помешали добыть положительный результат.

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Во-вторых, хочу поблагодарить наших футболистов. Не каждая команда в УПЛ способна заставить действующих чемпионов Украины защищаться и выбивать мяч подальше от своих ворот. Мы не сдались при счете 0:1 и давили на их ворота, создавали моменты. К сожалению, не забили. Но главное, что мы сражались, и пришедшие на трибуны люди это увидели. Да, мы проиграли, но показали всей футбольной Украине, что умеем играть. Это важно.

Я благодарен футболистам и, несмотря на то, что очки не добыли, мы обязательно премируем их за такое отношение к делу. Они это заслужили. А победы наши еще придут, я в этом уверен", – цитирует Пересоляка официальный сайт Миная.

Отметим, что Динамо переиграло Минай (2:0), но закарпатцы хорошо себя проявили в матче с "бело-синими" и имели шансы отобрать очки у киевлян.

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