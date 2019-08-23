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Президент Милана Скарони: "Россонери" – всемирный гранд, Ювентус – лишь итальянский

23 августа 23:37 29 Читати українською
Президент Милана Скарони: "Россонери" – всемирный гранд, Ювентус – лишь итальянский
Паоло Скарони / ESPN

Президент Милана Паоло Скарони сравнил свой клуб с Ювентусом.

"Не думаю, что есть смысл сравнивать Ювентус с Миланом. Милан – всемирный гранд, потому что 7 раз выиграл Лигу чемпионов. Ювентус – итальянский гранд, потому что выиграл Серию А 8 раз подряд.

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Поздравляю их, но когда мы говорим о фанатах, нужно понимать, как подавать имидж клуба по всему миру.

Если вы не побеждаете в Лиге чемпионов, фанаты в Индонезии, Таиланде и Бразилии не будут покупать вашу атрибутику", – поделился Скарони в комментарии A Bola.

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Италия Ювентус Ювентус Милан Милан Паоло Скарони
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