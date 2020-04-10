Президент Малаги настаивает на международном расследовании скандального матча против Боруссии Д спустя 7 лет после игры

Владелец Малаги Абдулла Аль-Тани раз обвинил УЕФА в нечестной игре.

9 апреля была седьмая годовщина со дня скандального поединка 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором дортмундская Боруссия на своем поле обыграла Малагу (3:2).

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Президент испанцев до сих пор не забыл, как арбитры украли у его команды путевку в полуфинал. Аль-Тани напомнил, что решающий гол тогда забил Фелипе Сантана, уже находясь в положении вне игры. Бизнесмен призвал провести международное расследование, поскольку не верит, что ошибка арбитров была непреднамеренной, сообщает Marca.

Добавим, что в том розыгрыше Лиги чемпионов Боруссия сумела выйти в финал, однако в решающем поединке команда тогда еще Юргена Клоппа уступила Баварии (1:2).

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