Лиэл Абада, вингер Маккаби Петах-Тиква, действительно может присоединиться к киевскому Динамо.

Амос Лузон, президент израильского клуба, планировал продать звезду своей команды не раньше лета 2021 года.

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По информации Maariv, владелец изменил свое решение из-за щедрого предложения Динамо. Интересно, что киевляне стали единственным клубом, который официально обратился по трансферу игрока.

Ранее сообщалось, что Маккаби Петах-Тиква получит от Динамо в Абада 5 млн евро и будет иметь право на 20% от суммы дальнейшего трансфера. Тransfermarkt оценивает игрока в 1,6 млн евро.

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