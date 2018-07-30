Президент Львова Мыхайлив: Приятно, что Русын не праздновал гол в наши ворота

Президент ФК Львов Роман Мыхайлив поделился впечатлениями от игры воспитанника своего клуба, который выступает за киевское Динамо, Назария Русына.

Напомним, в матче Львов – Динамо киевляне минимально победили благодаря голу Назария Русина, который является воспитанником львовского клуба.

"Было очень приятно, что Назарий не праздновал гол в наши ворота. В такой радостный для него момент он сдержал свои эмоции.

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У Русына – большое будущее. Это было заметно еще в детстве. Он очень скромный парень. Немногословен, но если говорил, то вся команда очень смеялась. Он умеет метко подбирать слова и говорит то, что думает. Футбольные вундеркинды все такие.

Андрей Шевченко – мой ровесник. Когда я увидел, как на стадионе Украина во Львове наша сборная играла против Нидерландов, за которые выступали Клюйверт и Зеедорф. Шевченко обыграл трех футболистов соперника и забил мяч. Украина тогда проиграла, но было видно, что Андрей станет великим футболистом. Русын тоже такой вундеркинд, которого видно с детства. Дай Бог, чтобы он достиг такого же успеха, как Шевченко", – цитирует Мыхайлива издание footballhub.

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