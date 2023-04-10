Президент Львова Богдан Копытко зимой пытался продать клуб, сообщает Михаил Спиваковский в программе "ТаТоТаке".

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Приобрести "сине-золотых львов" готов был бизнесмен Роман Михайлив (который имеет определенное отношение к спортивной школе Львова). Согласно договоренностям, стоимость сделки должна была составлять 2 миллиона евро, однако в последний момент Копытко увеличил цену на 500 тысяч, и переговоры сорвались.

Как следствие, Михайлив стал владельцем другого клуба – тернопольской Нивы – и теперь ставит задачу перед командой попасть в переходные матчи за выход в УПЛ.

Напомним, Львов после 20-ти туров идет в турнирной таблице УПЛ последним, набрав 13 очков.

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