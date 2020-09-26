Президент Лиона Жан-Мишель Ола опроверг информацию о том, что лондонский Арсенал согласовал с французским клубом переход полузащитника Хуссема Ауара.

"Лион покинут очень мало игроков. Что касается Ауара, то предложение Арсенала очень далеко от его реальной цены.

Арсенал предлагает 35 млн евро за Ауара – звезда Лиона согласился на переезд в Лондон, – СМИ

Мы рассчитываем, что уже завтра он сыграет отличный матч с Лорьяном и станет лидером Лиона в будущем", – написал Ола на своей странице в социальной сети Твиттер.

Напомним, накануне в СМИ появилась информация о предложении от Арсенала в размере 35 млн евро. Также сообщалось, что Ауар уже согласился присоединиться к "канонирам". Французский гранд надеется получить за своего воспитанника минимум 50 млн евро.

К слову, в прошлом сезоне Ауар провел за "ткачей" 41 матч во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 10 результативных передач, а также помог команде добраться до полуфинала Лиги чемпионов.

Перший млинець Кумана, запах помсти для Пеллегріні, реванш Клоппа за втрачений трофей: топ-5 матчів євровікенду