Президент Лиона предложил хитрый способ завершения чемпионата Франции

Если сумасшедшую идею Жан-Мишеля Ола примут, то Лион будет играть в Лиге чемпионов следующего сезона.

Если Лига 1 не сможет завершить нынешний сезон из коронавируса, то итоговая турнирная таблица должна быть составлена на основе результатов команд за последние 3-5 лет, с такой инициативой выступил президент Лиона Жан-Мишель Ола, сообщает L'Equipe.

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И в словах функционера есть логика, которая выгодна только его команде. Ведь по такому принципу Лион займет второе место в турнире, хотя в нынешнем розыгрыше расположился лишь на 7-й строчке.

Победителем Лиги 1 при любых способах определения станет ПСЖ.

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