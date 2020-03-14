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Президент Лиона предложил аннулировать результаты текущего сезона

00:22 26 Читати українською
Президент Лиона предложил аннулировать результаты текущего сезона
Жан-Мишель Ола / AFP

Президент Лиона Жан-Мишель Ола заявил, что результаты текущего сезона чемпионата Франции следует признать недействительными.

"Лучшим решением будет аннулировать этот сезон. Это позволит клубам из нижней части таблицы избежать разбирательств с Федерацией футбола Франции по поводу вылета из Лиги 1. В регламенте прописано, что команды вылетают в конце сезона. В противном случае мы рискуем получить разбирательства, которые могут очень дорого обойтись.

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Наиболее логичное решение – сказать: "Мы все отменяем и стартуем так же, как начинался текущий сезон". По поводу еврокубков: конечно, команды, претендующие на них, будут расстроены, но правила, которые будут применены к тем, кто борется за выживание, должны быть применены и к тем, кто находится в верхней части таблицы", – цитирует Ола Get French Football News.

Напомним, из-за пандемии коронавируса большинство европейских стран остановили свои первенства. Среди них и чемпионаты так называемой Большой пятерки: Италия, Испания, Франция, Англия и Германия.

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коронавирус Лион Лион Франция Жан-Мишель Ола
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