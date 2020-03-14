Президент Лиона предложил аннулировать результаты текущего сезона

Президент Лиона Жан-Мишель Ола заявил, что результаты текущего сезона чемпионата Франции следует признать недействительными.

"Лучшим решением будет аннулировать этот сезон. Это позволит клубам из нижней части таблицы избежать разбирательств с Федерацией футбола Франции по поводу вылета из Лиги 1. В регламенте прописано, что команды вылетают в конце сезона. В противном случае мы рискуем получить разбирательства, которые могут очень дорого обойтись.

Лига 1 пополнила список остановленных топ-чемпионатов

Наиболее логичное решение – сказать: "Мы все отменяем и стартуем так же, как начинался текущий сезон". По поводу еврокубков: конечно, команды, претендующие на них, будут расстроены, но правила, которые будут применены к тем, кто борется за выживание, должны быть применены и к тем, кто находится в верхней части таблицы", – цитирует Ола Get French Football News.

Напомним, из-за пандемии коронавируса большинство европейских стран остановили свои первенства. Среди них и чемпионаты так называемой Большой пятерки: Италия, Испания, Франция, Англия и Германия.

Нехтування коронавірусом, послідовник Бекхема і велика зірка майбутнього, або Вольфсбург – Шахтар як матч "безсмертних"