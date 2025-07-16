"Мы гордимся отношениями, основанными на доверии, которые мы установили с таким престижным клубом, как Динамо.

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Я хотел бы выразить особую благодарность президенту киевлян Игорю Суркису за согласие на переход Дячука в наш клуб. Я не сомневаюсь, что Максим укрепит нашу оборону. Желаем ему успешного сезона", – цитирует Урфера официальный сайт польского клуба.

Напомним, Дячук перешел в гданьскую команду на правах аренды, подписав соглашение на один сезон.

К слову, кроме Максима за Лехию уже выступают четыре украинца – Богдан Сарнавский, Иван Желизко, Антон Царенко и Богдан Вьюнник (в прошлом сезоне лидером команды был Максим Хлань, который сейчас пытается трудоустроиться в турецкой Суперлиге).

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