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Президент Лацио заснул на собрании представителей клубов Серии А – фото дня

14:18 79 Читати українською
Президент Лацио заснул на собрании представителей клубов Серии А – фото дня
Клаудио Лотито / Фото Business Insider Italia

Лацио старается пробраться на вершину чемпионата Италии, а его президент Клаудио Лотито так самоотверженно работает на благо клуба, что иногда сил не хватает.

Похоже, на последних сборах руководителей клубов чемпионата Италии не обсуждались сверхважные вопросы, которые бы заинтересовали президента Лацио.

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62-летний Клаудио Лотито заснул во время заседания, сообщает calciomercato.

После 9-ти туров Серии А Лацио находится на 7-й строчке, имея в активе 12 очков. В группе Е Лиги Европы "орлы" находятся на третьем месте после двух туров.

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