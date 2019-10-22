Президент Лацио заснул на собрании представителей клубов Серии А – фото дня

Лацио старается пробраться на вершину чемпионата Италии, а его президент Клаудио Лотито так самоотверженно работает на благо клуба, что иногда сил не хватает.

Похоже, на последних сборах руководителей клубов чемпионата Италии не обсуждались сверхважные вопросы, которые бы заинтересовали президента Лацио.

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62-летний Клаудио Лотито заснул во время заседания, сообщает calciomercato.

После 9-ти туров Серии А Лацио находится на 7-й строчке, имея в активе 12 очков. В группе Е Лиги Европы "орлы" находятся на третьем месте после двух туров.