Президент Лацио предложил необычный формат определения чемпиона Италии

Президент римского Лацио Клаудио Лотито выдвинул альтернативную идею финиша соревнований в итальянской Серии А. Но есть один нюанс.

Функционер готов разыграть Скудетто в рамках одного матча "орлов" против туринского Ювентуса. Об этом Лотито рассказал в интервью La Repubblica.

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"Да, я бы принял такое предложение. Но этим вопросом я никогда не задавался. Возобновление сезона поставит наш клуб в невыгодное положение. На основании того, что не сможем играть на трех фронтах, мы сделали выбор.

Мы пожертвовали Лигой Европы, поскольку это самый неудобный для нас турнир из-за календаря и трансферов. Мы бы играли раз в неделю, а другие – дважды. Однако теперь мы вместе с остальными будем играть дважды в неделю, если сезон возобновят. Это преимущество исчезает. Но интересы всех 20 команд стоит учитывать.

Мы отстаем от Ювентуса на одно очко. Однако в первом матче чемпионата мы победили их 3:1 и с таким же счетом одолели в матче за Суперкубок. Впереди у нас должен должен быть еще один матч. Для справедливости скажите, должны ли Интер, отстающий на 8 очков, либо Аталанта с отставанием в 14 очков, претендовать на титул?", – резюмировал президент Лацио.

Напомним, что на вынужденную паузу лидером Серии А ушел Юве (63 пункта, 26 матчей), второй – Лацио (62 балла, 26 поединков), а третий – Интер (54 очка, 25 матчей).

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