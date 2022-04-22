Глава "орлов" Клаудио Лотито четко выразился, что Маурицио Сарри продолжит работать с командой и в сезоне 2022/23.

В феврале сообщалось , что Сарри может покинуть Лацио из-за разногласий с руководством клуба в вопросах трансферной политики. В частности, наставник недоволен подписанием Жовани Кабрала.

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Клаудио Лотито успокоил фанатов по поводу будущего Маурицио. "Я всегда говорил, что Сарри останется в клубе. Думаю, что весь этот шум идет от тех людей, которые даже не посещают стадионы. Некоторые приходят не болеть за команду, а только ради того, чтобы обидеть меня", – цитирует президента Лацио il Messagero .

Итальянец возглавил "орлов" летом. Сейчас команда идет шестой в турнирной таблице Серии А и сохраняет математические шансы на попадание в Лигу чемпионов.