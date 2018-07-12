Президент Ла Лиги Тебас прокомментировал трансфер Роналду в Ювентус

Экс-игрок Реала и президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился своим мнением о переходе форварда Криштиану Роналду в туринский Ювентус.

"Раньше у меня было бы беспокойство на 9 из 10, но сейчас – максимум на четверку. Чемпионат Испании не зависит от трансферного рынка. Ла Лига больше, чем имена футболистов. И Реал больше, чем бренд Криштиану Роналду", –цитирует Тебаса Marca.

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Криштиану Роналду перешел из Реала в Ювентус за 100 миллионов евро. Зарплата португальца составит 30 миллионов евро в год.

Реал уже рассматривает 3 кандидатов на замену своему экс-лидеру.