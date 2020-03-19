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Президент Ла Лиги Тебас озвучил запланированные сроки возобновления европейских чемпионатов

00:45 42 Читати українською
Президент Ла Лиги Тебас озвучил запланированные сроки возобновления европейских чемпионатов
Хавьер Тебас / EFE

Босс испанской Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мыслями относительно вынужденной паузы в первенствах Европы, вызванной пандемией коронавируса.

"Все европейские чемпионаты планируем возобновить в середине мая. Все вместе. Это будет зависеть от распространения вируса. Это может случиться и раньше, но именно эту дату мы держим в уме.

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Относительно зрителей на стадионах, это уже зависит от органов здравоохранения в каждой отдельной стране. Мы будем готовить календари для более 30-ти лиг. Это должно быть совместная работа.

Сценарий для Лиги чемпионов и Лиги Европы аналогичный. Все вместе возобновляем. УЕФА, считаю, на нашей стороне, а идея заключается в решении проблемы. Мы попробуем возобновить все соревнования единственным решением для всех. Начать только чемпионат Испании невозможно", – цитирует Тебаса Marca.

К слову, большинство европейских чемпионатов ушло на вынужденные каникулы до начала апреля. Однако, по прогнозам врачей, коронавирус в Европе будет бушевать дольше.

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Хавьер Тебас Ла Лига коронавирус Испания
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