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Президент Ла Лиги Тебас рассказал, чем соперник Зари лучше Реала и Барселоны

10:10 39 Читати українською
Президент Ла Лиги Тебас рассказал, чем соперник Зари лучше Реала и Барселоны
Хавьер Тебас / Sport102

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал, почему Эспаньол интересует азиатских болельщиков больше, чем Реал и Барселона.

 

"Цель Ла Лиги в программе GoalFuture? Это очень важный проект, который поддерживает китайская ФА, который помогает развить профессиональный футбол в Китае.

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Очевидно, что Китай хочет иметь игроков, которые соревнуются в футбольной элите, и мы очень заинтересованы в этом. Такие игроки, как У Лей, является большой частью этой стратегии. Статистически, матчи с участием Эспаньола привлекают большую аудиторию в Китае, чем матчи с участием Реала или Барселоны.

Это выгодно для других клубов Ла Лиги, поскольку если китайские зрители наблюдают за матчем с участием У Лея, они также наблюдают за другими командами. Надеемся, что они будут продолжать смотреть больше матчей из-за этого", – рассказал Тебас в комментарии Marca.

Напомним, ответный матч плей-офф Лиги Европы между Зарей и Эспаньолом состоится 29 августа, начало игры в 20:00.

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