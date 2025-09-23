Президент Ла Лиги Хавьер Тебас публично выступил против политики английской Премьер-лиги. По его словам, клубы АПЛ систематически завышают зарплаты и трансферные суммы, что создает инфляцию на глобальном футбольном рынке и негативно влияет на другие чемпионаты.

Выступая на форуме Expansion & Marca Business Sport Forum, 63-летний функционер привел конкретный пример: "Мы всегда сравниваем себя с Премьер-лигой, но на самом деле нужно смотреть на Бундеслигу. Обороты Ла Лиги и Бундеслиги примерно одинаковые – около 4 миллиардов евро. Логично, что если мы тратим 700 миллионов, то АПЛ должна была бы потратить 1,4 миллиарда. Но этим летом они потратили 4 миллиарда. Откуда эти 2,5 миллиарда? Это убытки. Когда платишь больше, чем можешь, создается инфляция, и она затрагивает всех, потому что рынок глобальный".

Тебас также обратил внимание на вмешательство правительства Великобритании, которое ввело независимого футбольного регулятора. "Сегодня правительство вмешивается в дела Премьер-лиги, потому что волнуется за состояние английского футбола. В прошлом году они потеряли 1,2 миллиарда евро. Ла Лига денег не теряет, так же и Бундеслига. А вот Италия и Франция – еще в худшем состоянии", – цитирует Тебаса GOAL.

Испанский функционер добавил, что неоднократно обращался к УЕФА с просьбой унифицировать правила. "Нужно сделать правила более едиными, потому что сейчас в Премьер-лиге разрешено то, что запрещено в Испании. Мы уже имели несколько встреч с УЕФА и будем двигаться в этом направлении. Этого хотят все, включая многие клубы АПЛ".

