– Вы финансируете клуб самостоятельно, всю его структуру?

– Как и из каких источников мы финансируем сегодня клуб – это прерогатива президента. Главное, чтобы команда имела все необходимое для футбольной деятельности. Это основное – финансирование на должном уровне.

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– Какой именно бизнес у вас? Встречал информацию о строительном бизнесе.

– Да, есть строительный бизнес. Сегодня вся информация доступна каждому. Кто желает посмотреть, кто чем занимается, есть государственные реестры.

– В том и дело, что перед нашим разговором я проверял госреестры, но не нашел там информации о вашем бизнесе, кроме Кудривки. Однако знаю, что в самой Кудривке у вас есть, например, производство сыров.

– Это мама занимается. Смотрите, я скажу коротко и понятно для общественности. Есть я, есть партнеры, клуб с надлежащим финансированием и большими амбициями. Мы будем только увеличивать бюджет, надлежащий для уровня УПЛ. Мы пришли сюда надолго. Сделаю все, чтобы команда имела надлежащие условия для развития и команды, и футбола, и уровня, и, конечно, достижения тех результатов, которые будем перед командой ставить.

– Кто эти партнеры, о которых вы говорите?

– Этот вопрос не совсем уместен и не требует большого обсуждения и того времени, сколько мы с вами об этом общаемся.

– Готовы назвать бюджет Кудривки в УПЛ?

– Достаточный для того, чтобы задержаться в УПЛ надолго, - цитирует Солодаренко Tribuna.

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