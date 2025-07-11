"Это мама занимается": президент новичка УПЛ удивил бюджетом клуба
Президент Кудривки Роман Солодаренко в общении с журналистами прокомментировал финансовое состояние клуба.
– Вы финансируете клуб самостоятельно, всю его структуру?
– Как и из каких источников мы финансируем сегодня клуб – это прерогатива президента. Главное, чтобы команда имела все необходимое для футбольной деятельности. Это основное – финансирование на должном уровне.
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– Какой именно бизнес у вас? Встречал информацию о строительном бизнесе.
– Да, есть строительный бизнес. Сегодня вся информация доступна каждому. Кто желает посмотреть, кто чем занимается, есть государственные реестры.
– В том и дело, что перед нашим разговором я проверял госреестры, но не нашел там информации о вашем бизнесе, кроме Кудривки. Однако знаю, что в самой Кудривке у вас есть, например, производство сыров.
– Это мама занимается. Смотрите, я скажу коротко и понятно для общественности. Есть я, есть партнеры, клуб с надлежащим финансированием и большими амбициями. Мы будем только увеличивать бюджет, надлежащий для уровня УПЛ. Мы пришли сюда надолго. Сделаю все, чтобы команда имела надлежащие условия для развития и команды, и футбола, и уровня, и, конечно, достижения тех результатов, которые будем перед командой ставить.
– Кто эти партнеры, о которых вы говорите?
– Этот вопрос не совсем уместен и не требует большого обсуждения и того времени, сколько мы с вами об этом общаемся.
– Готовы назвать бюджет Кудривки в УПЛ?
– Достаточный для того, чтобы задержаться в УПЛ надолго, - цитирует Солодаренко Tribuna.
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