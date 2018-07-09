Президент Коринтианса рассказал, почему Сидклей покинул команду

Защитник Коринтианса Сидклей, права на которого принадлежат Атлетико Паранаэнсе, вероятно, продолжит карьеру в Украине. Им интересуются Динамо и Шахтер.

Президент Коринтианса Андрес Санчес рассказал о том, почему Сидклей покинет команду, несмотря на то, что у него была действующее арендное соглашение с клубом.

Сидклей уже завтра может пройти медосмотр в Динамо

"У Сидклея действительно был договор аренды с Коринтиансом до конца 2018 года. Но после того как другой клуб сделал предложение по трансферу игрока, мы должны были либо заплатить 4 миллиона евро за него, или отпустить. Таковы были условия аренды. Таких денег у нас не было, поэтому мы отпустили Сидклея и пожелали ему удачи", – цитирует Санчеса Meu Timao.

Сидклей выступает на позиции левого защитника, однако может сыграть и в полузащите. Ранее сообщалось об интересе к бразильцу Динамо, Шахтера и Зенита. Позже появилась информация, что киевский клуб сумел опередить конкурентов.