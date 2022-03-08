Президент Коринтианса Дуилио Ментейро Алвес хочет взвесить все "за и против" перед возможным приглашением легионеров из УПЛ.

"Сначала нужно хорошо изучить эту ситуацию. Я провел весь день в бразильской федерации и до сих пор не видел четкого распоряжения УЕФА. Поступала информация, что игроков можно брать только до середины этого года. Надо посмотреть. Многое зависит от тренера, от позиций, которых нам не хватает, а также времени.

Шахтер одобрил аренду Педриньо до конца года – испуганный хавбек рассматривает только одно направление

Получить игрока на 3 месяца – не думаю, что это очень выгодно. Ты соберешь команду, тренер ее подготовит, а в начале какого-нибудь турнира, например, Либертадорес, ты внезапно потеряешь игроков. Мы должны хорошо все оценить, чтобы понять, следует ли вмешиваться в эти торги между многими клубами", – приводит слова Алвеса ESPN.

Напомним, ФИФА временно приостановила контракты легионеров УПЛ, потому они могут искать себе команды на период войны в Украине.

Український футбол на порозі війни: що чекає Динамо та Шахтар і які клуби постраждають найбільше