"Был момент, когда Руслан Костышин, мог уйти. 0:4 на выезде против Ингульца. Он надломился. Он приехал прямо из Петрово ко мне домой. "Я буду увольняться". А я говорю: "Нет, не будешь".

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Вон мне какие-то доводы приводил, уговаривал. Но я чувствовал человека, не знаю, почему так. Мне так захотелось. Я не видел никого другого на этом посту. Я обрезал много кого сразу. Во-первых, я пресек дома эту ситуацию. Никаких там возьми, возьми. Даже когда к отцу, матери, жене звонили левые люди, просили переговорить – они отказывались.

Такие основные позиции, как игроки первой команды, тренерский штаб, вообще никто разговоры никогда не ведет. Когда Костышин пришел с идеей увольняться у нас такой очень затяжной спад был. Мне все говорили дома, что нужно увольнять. Мол, он уже перегорел, он пустой, ничего нет, все рушится. А мы на 5-м месте и так уверенно опускались вниз. Я сказал: "У вас будет команда, вот руководите ей. А я разберусь".

Где-то месяц они тяжело это переживали, лучше не становилось. Но я уперся. Теперь мы играем в Лиге Европы, а Костышина все любят", – сказал Андрей Засуха в коментарии Youtube-каналу Бомбардир.

Напомним, по итогам прошлого сезона Колос вышел в квалификацию Лиги Европы. Во 2-м квалификационном раунде подопечные Руслана Костишина прошли Арис (2:1), но в следующем раунде вылетели от Риеки (0:2).

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