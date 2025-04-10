Лиховидов, который является владельцем и игроком одесского клуба Реал Фарма побил собственный рекорд в матче 13-го тура группы А Второй лиги, выйдя на поле в поединке против Самбор-Нива-2 (0:2).

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На момент игры Николаю Лиховидову было 59 лет, 2 месяцев и 15 дней, что является рекордом для украинского профессионального футбола. Интересно, что в сентябре 2024 года в матче против Самбор-Нива-2 рекордсмен забил гол с пенальти и стал самым возрастным автором забитого мяча в истории Украины, президент Реал Фармы забил в возрасте 58 лет и 219 дней.

К слову, мировым рекордменом, как самый старший профессиональный игрок является египтянин Эззельдин Бахадер, который в 2020 году сыграл за свою команду в возрасте 74 лет и 125 дней.

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