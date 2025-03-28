Президент клуба УПЛ предложил новый формат Кубка Украины – реализовать замысел будет непросто
Президент Вереса Иван Надеин озвучил собственную идею переформатирования розыгрыша Кубка Украины.
"Я предложил идею, Мне сложно пока понять, где решение может быть принято, потому что все равно Кубок проводит УАФ. Я бы видел такую ситуацию: июль, мы сыграем около 10 товарищеских игр. Это бездумные товарняки, мы все равно будем ездить в автобусах, команды будут ездить к нам, мы к ним, все равно какие-то арбитры, и так далее. И так каждый клуб сыграет сотни этих игр.
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Часть клубов поедет в Австрию на сборы? Кто поедет в еврокубки – тот зайдет в 1/8 финала. Большинство клубов останется, летом мало кто поедет. Нет смысла ехать. Ну что ты в Австрии получишь из того, что не получишь в Украине? Ничего. В Турции ты получишь просто погоду и поля.
Шахтер и Динамо? Шахтер и Динамо и так в еврокубки поедут, мы их в этот групповой этап и не зовем. Они все равно будут играть отборочные игры, они будут заняты. У нас есть июль и август, хорошая погода, хорошие поля, не надо ничего подогревать, играй – не хочу. Играем групповую стадию, как Лига чемпионов – группы по 4 команды.
Будет куча интересных поединков. А в отборе к группе сыграют любители с Второй лигой. Группа – две сеяные команды из УПЛ, две другие – Первая или Вторая лига. В один тур или, если в идеале, даже в два тура. В один тур – это три игры, а так будет шесть. Матчи, трансляция. Во-первых, футбол зайдет немножко в регионы. Приедем в Городенку, во Франковск, Черновцы.
Премьер-лига расширит свою географию – и это важно для популяризации того же футбола. Сыграем групповую стадию, например, в июле-августе. Дополнительная нагрузка игроков? Так они в товарищеских играх также ее получают. Только здесь они получат официальную игру. Травмы? Они есть и в товарищеских играх. Турнир, который даст статистику, игрок получит официальную игру. Это пойдет ему в статистику, потому что товарищеская игра ему в статистику не идет. Затем победители групп заходят в 1/8-ю, и там нас уже ждут еврокубковые команды, как есть и сейчас. Просто мы сейчас играем это в один тур сыграли – проиграли", – рассказал Надеин на YouTube-канале ПРЯМАЯ ЧЕРВОНА.
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