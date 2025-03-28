"Я предложил идею, Мне сложно пока понять, где решение может быть принято, потому что все равно Кубок проводит УАФ. Я бы видел такую ситуацию: июль, мы сыграем около 10 товарищеских игр. Это бездумные товарняки, мы все равно будем ездить в автобусах, команды будут ездить к нам, мы к ним, все равно какие-то арбитры, и так далее. И так каждый клуб сыграет сотни этих игр.

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Часть клубов поедет в Австрию на сборы? Кто поедет в еврокубки – тот зайдет в 1/8 финала. Большинство клубов останется, летом мало кто поедет. Нет смысла ехать. Ну что ты в Австрии получишь из того, что не получишь в Украине? Ничего. В Турции ты получишь просто погоду и поля.

Шахтер и Динамо? Шахтер и Динамо и так в еврокубки поедут, мы их в этот групповой этап и не зовем. Они все равно будут играть отборочные игры, они будут заняты. У нас есть июль и август, хорошая погода, хорошие поля, не надо ничего подогревать, играй – не хочу. Играем групповую стадию, как Лига чемпионов – группы по 4 команды.

Будет куча интересных поединков. А в отборе к группе сыграют любители с Второй лигой. Группа – две сеяные команды из УПЛ, две другие – Первая или Вторая лига. В один тур или, если в идеале, даже в два тура. В один тур – это три игры, а так будет шесть. Матчи, трансляция. Во-первых, футбол зайдет немножко в регионы. Приедем в Городенку, во Франковск, Черновцы.

Премьер-лига расширит свою географию – и это важно для популяризации того же футбола. Сыграем групповую стадию, например, в июле-августе. Дополнительная нагрузка игроков? Так они в товарищеских играх также ее получают. Только здесь они получат официальную игру. Травмы? Они есть и в товарищеских играх. Турнир, который даст статистику, игрок получит официальную игру. Это пойдет ему в статистику, потому что товарищеская игра ему в статистику не идет. Затем победители групп заходят в 1/8-ю, и там нас уже ждут еврокубковые команды, как есть и сейчас. Просто мы сейчас играем это в один тур сыграли – проиграли", – рассказал Надеин на YouTube-канале ПРЯМАЯ ЧЕРВОНА.

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