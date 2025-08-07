– Роман Васильевич, защитника вашей команды Романа Гагуна нет в заявке на сезон. Где он сейчас находится?

– Он на базе, тренируется с командой.

– Правда ли, что его накануне матча с Александрией забрали в ТЦК?

– Я не хочу комментировать эту информацию. Смотрите, Гагун находится на базе и тренируется. Сегодня команда собралась после победы над Александрией и он тренируется вместе с командой. Комментировать новость по ТЦК я не считаю необходимым, это не тот случай, который нуждается в комментарии.

– А вообще, когда он будет внесен в заявку Кудривки?

– В заявку вносят футболистов не президенты, не генеральные директора, а делают это исключительно тренеры. Заявлять футболистов можно еще до 31 августа, это все решают тренеры, это вопрос не ко мне.

Если тренерский штаб решит внести Гагуна в заявку, то это будет сделано. Я никогда тренерам не навязываю свое видение и свои мысли, у них есть задача и они под эту задачу готовят команду, – заявил в комментарии Украинскому футболу Роман Солодаренко.

