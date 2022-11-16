Президент Брешии Массимо Челлино решил покинуть свою должность. Об этом информирует официальный сайт "ласточек".

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В своём заявлении Челлино отметил, что уходит по личным причинам. Массимо выразил надежду, что совет директоров найдёт достойного президента на его место.

Челлино находился во главе Брешии с 10 августа 2017 года.

После 13 туров в Серии В команда занимает седьмое место в турнирной таблице.

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