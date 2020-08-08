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Президент Ювентуса рассказал о будущем Роналду и Сарри после вылета из Лиги чемпионов

10:30 - Читати українською
Президент Ювентуса рассказал о будущем Роналду и Сарри после вылета из Лиги чемпионов
Андреа Аньелли / Фото из открытых источников

Президент туринского Ювентуса Андреа Аньелли поделился своими мыслями относительно вылета команды из ЛЧ и будущего Роналду и Сарри в структуре клуба.

43’ Криштиану Роналду
60’ Криштиану Роналду
 
Мемфис Депай 12’
12’ Мемфис Депай
43’ Криштиану Роналду
60’ Криштиану Роналду

"Роналду? Уверен, что он останется. Думаю, что данные France Football сводились к старому интервью, которому уже несколько месяцев. Его опубликовали незадолго до того, как мы играли против французской команды. Это старый медийный трюк.

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Этот сезон явно был горько-сладким. Это была очень сложная кампания, мы добились потрясающего результата после девятого подряд чемпионства и написали фантастическую главу в учебниках истории. Маурицио Сарри заслужил собственную страницу в этой главе – из любительских лиг он дошел до Скудетто. Конечно, мы разочарованы выступлением в Лиге чемпионов – и игроки, и болельщики. Я несколько раз говорил, что раньше ЛЧ была мечтой, а теперь стала целью.

Будущее Сарри? Нам нужно несколько дней, чтобы принять решение. Вылет от Лиона нас разочаровал. Нужно немного времени, чтобы понять, как начать сезон с энтузиазмом, чтобы стремиться к победам во всех соревнованиях с новым тренером или без", – цитирует президента Corriere dello Sport.

Напомним, что в 1/8 Лиги чемпионов туринский Ювентус вылетел от Лиона – 2:2 по сумме двух матчей, но из-за большего количества голов на выезде французы идут дальше.

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Криштиану Криштиану Роналду Ювентус Ювентус Лига чемпионов Ювентус - Лион Маурицио Маурицио Сарри Андреа Аньелли
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