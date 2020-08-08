Президент Ювентуса рассказал о будущем Роналду и Сарри после вылета из Лиги чемпионов

"Роналду? Уверен, что он останется. Думаю, что данные France Football сводились к старому интервью, которому уже несколько месяцев. Его опубликовали незадолго до того, как мы играли против французской команды. Это старый медийный трюк.

Пушка Роналду и паненка Депая в видеообзоре матча Ювентус – Лион – 2:1

Этот сезон явно был горько-сладким. Это была очень сложная кампания, мы добились потрясающего результата после девятого подряд чемпионства и написали фантастическую главу в учебниках истории. Маурицио Сарри заслужил собственную страницу в этой главе – из любительских лиг он дошел до Скудетто. Конечно, мы разочарованы выступлением в Лиге чемпионов – и игроки, и болельщики. Я несколько раз говорил, что раньше ЛЧ была мечтой, а теперь стала целью.

Будущее Сарри? Нам нужно несколько дней, чтобы принять решение. Вылет от Лиона нас разочаровал. Нужно немного времени, чтобы понять, как начать сезон с энтузиазмом, чтобы стремиться к победам во всех соревнованиях с новым тренером или без", – цитирует президента Corriere dello Sport.

Напомним, что в 1/8 Лиги чемпионов туринский Ювентус вылетел от Лиона – 2:2 по сумме двух матчей, но из-за большего количества голов на выезде французы идут дальше.

Роналду дублем не втримав Ювентус у Лізі чемпіонів – Ліон вистраждав чвертьфінал