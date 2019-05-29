Президент Ювентуса прилетел в Баку, чтобы провести тайные переговоры с Сарри

Слухи о переходе Маурицио Сарри в Ювентус становятся все более детальными.

Андреа Аньелли прилетел в столицу Азербайджана, чтобы обсудить условия контракта с нынешним тренером Челси, информирует Tuttosport.

Сарри психанул и покинул тренировку Челси перед финалом Лиги Европы

Руководитель чемпиона Италии специально остановился в отеле, где живет Челси, и сегодня утром виделся с тренером "синих" Маурицио Сарри.

Ранее появилась информация, что лондонцы готовы отпустить итальянца за 5 млн фунтов. Если туринцы заплатят такую сумму, то останется уговорить самого Сарри, который до Англии работал на родине с Наполи и Эмполи.

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Напоминаем, после завершения сезона 2018/19 Ювентус покинул Массимилиано Аллегри, который провел в клубе 5 лет.