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Президент Ювентуса прилетел в Баку, чтобы провести тайные переговоры с Сарри

14:38 39 Читати українською
Президент Ювентуса прилетел в Баку, чтобы провести тайные переговоры с Сарри
Маурицио Сарри / Reuters

Слухи о переходе Маурицио Сарри в Ювентус становятся все более детальными.

Андреа Аньелли прилетел в столицу Азербайджана, чтобы обсудить условия контракта с нынешним тренером Челси, информирует Tuttosport.

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Руководитель чемпиона Италии специально остановился в отеле, где живет Челси, и сегодня утром виделся с тренером "синих" Маурицио Сарри.

Ранее появилась информация, что лондонцы готовы отпустить итальянца за 5 млн фунтов. Если туринцы заплатят такую сумму, то останется уговорить самого Сарри, который до Англии работал на родине с Наполи и Эмполи.

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Напоминаем, после завершения сезона 2018/19 Ювентус покинул Массимилиано Аллегри, который провел в клубе 5 лет.

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Ювентус Ювентус Италия Маурицио Сарри Маурицио Сарри Андреа Аньелли
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