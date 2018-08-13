Президент Ювентуса: Лига чемпионов должна стать нашей целью в этом сезоне

Президент "бьянконери" Андреа Аньелли озвучил амбициозную задачу команды на сезон.

"Нас ждет сложный год, однако сейчас самое время, когда мы должны переключиться от мечты к конкретной цели.

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Лига чемпионов должна стать нашей целью в этом сезоне. Скудетто, Кубок Италии и Лига чемпионов. Нашим задача – победа во всех турнирах.

Мы должны работать каждый, чтобы достичь положительного результата , – цитирует Аньелли Football-Italia.

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