Владелец перволигового клуба ЮКСА Сергей Лесник рассказал, что рядом с его домом был поврежден дом из-за ночной атаки РФ.

В ночь на 28 сентября Россия нанесла комбинированный ракетный удар по Украине. От вражеских обстрелов в частности пострадала Киевская область. Президент футбольного клуба ЮКСА Сергея Лесника сообщил, что в результате атаки произошел взрыв вблизи его дома.

Лесник в своем Instagram опубликовал кадры с поврежденным зданием. По словам функционера, взрыв произошел менее чем в одном километре от его дома.

"А вот и прилет. Менее 1 км. Слава Богу, что в доме никто не жил", – написал Лесник.

Известно о четырех погибших в результате вражеского обстрела Киева.

