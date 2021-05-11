В одном из отелей вблизи Кадиса оборвался лифт и раздавил мужчину, который как раз занимался ремонтом элеватора, сообщает Marca.

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Погибшим оказался Педро Гаридо, президент андалусийского футбольного клуба Херес Индустриаль. Команда Гаридо выступала в региональном первом дивизионе.

"Он был молодым примером для всей семьи клуба. Его открытость, стремление к достижениям и спортивное мастерство, к сожалению, умерли вместе с ним после несчастного случая на работе", – говорится в заявлении клуба.

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