"Лига чемпионов является важным соревнованием. Но этот турнир нужен как тренировочная площадка для резервных игроков. Я поддерживаю ротацию футболистов в матче против Арсенала.

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Это помогает тренировать наш менталитет. В таких играх многие футболисты получают необходимый опыт, который поможет нам в будущем", – сказал Маротта в комментарии Sky Sport Italia.

Напомним, Интер минимально победил Арсенал в матче 4-го тура Лиги чемпионов – решающий гол в ворота "канониров" забил Хакан Чалханоглу. В турнирной таблице миланцы идут пятыми, уступая Бресту, Монако и Спортингу по дополнительным показателям. Лидирует Ливерпуль с 12 баллами.

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