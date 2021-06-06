Босс "нерадзурри" Стивен Чжан сделал заявление по поводу прощания с Антонио Конте, подтвердив информацию СМИ о том, что уход был спровоцирован различиями в политике клуба.

"С первого мгновения, когда мы пришли в Интер, мы думали, что Конте будет лучшим тренером для нашего проекта. Два года назад мы смогли его пригласить в лагерь "нерадзурри". Я до сих пор уверен, что Конте – тренер-победитель, и именно поэтому мы так много инвестировали в него и команду в течение последних двух лет.

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Пандемия сильно повлияла на наши доходы прошлым летом, но мы продолжили работать с ним, сосредоточившись на сезоне, в котором, как мы были уверены, сможем победить. Это было правильное решение. Но сейчас убытки от пандемии настолько велики, что мы не можем не пересмотреть ситуацию и не попробовать сократить расходы. Очевидно, что это также влияет на нашу стратегию.

Различные точки зрения на эту ситуацию с Конте привели нас к разлуке. То, что для него не было принципиальным, было принципиальным для клуба. И наоборот. Конте – лучший тренер, но я должен думать о солидности всего коллектива", – цитирует Чжана Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Заметим, Интер уже нашел замену Антонио Конте. Недавно команду возглавил Симоне Индзаги, который пришел из Лацио.

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