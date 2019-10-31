toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Кубок Украины
ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР КУБОК УКРАИНЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИВЕРПУЛЬ - АРСЕНАЛ

Президент Ингульца выделил команду, с которой не хотел бы встретиться в 1/4 Кубка Украины

20:42 173 Читати українською
Президент Ингульца выделил команду, с которой не хотел бы встретиться в 1/4 Кубка Украины
Ингулец – СК Днепр-1 – 2:1 / Фото из открытых источников

Одиозный президент футбольного клуба Ингулец Александр Поворознюк поделился впечатлениями от выхода команды в четвертьфинал Кубка Украины.

 

"Поскольку мы преобладали нашего последнего оппонента, СК Днепр-1, по количеству созданных моментов и забили на один мяч больше, то нашу победу следует признать закономерной. Я не скрываю, что в этом сезоне для нас главное – получить путевку в Премьер-лигу, но теперь, пробившись в четвертьфинал Кубка Украины, мы постараемся продержаться в турнире как можно дольше. Борьба на несколько фронтов нас не пугает, поскольку у Ингульца есть два равноценных состава и каждый игрок рвется в бой.

Тренер Ингульца Лавриненко: После победы над СК Днепр-1 получили премиальные от президента

Кого бы я хотел видеть соперником в четвертьфинале? Динамо или Александрию, потому что именно в таких противостояниях убеждаешься, чего на самом деле стоит твоя команда. А вот с кем бы не хотел, чтобы Ингулец встретился, так это с Альянсом. И не потому, что пришлось бы играть на чужом поле, просто у меня с руководством этого футбольного клуба уже давно сложились дружеские отношения", – рассказал Поворознюк официальному сайту УАФ.

Напомним, в матче 1/8 Кубка Украины первой лиги Игнулець выбил из турнира СК Днепр-1.

Кубок Украины: Александрия выбила Зарю в серии пенальти и другие результаты 1/8 финала

blog_ava
Григорий Суркис: Сегодняшнее Динамо отправило меня на 20 лет назад, когда мы играли в полуфинале Лиги чемпионов
00:01
1000
Теги
Кубок Украины Ингулец Ингулец Александр Поворознюк СК Днепр-1 СК Днепр-1 Ингулец - СК Днепр-1
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
мин
Милан
22:00
СПАЛ
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук