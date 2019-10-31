Президент Ингульца выделил команду, с которой не хотел бы встретиться в 1/4 Кубка Украины

Одиозный президент футбольного клуба Ингулец Александр Поворознюк поделился впечатлениями от выхода команды в четвертьфинал Кубка Украины.

"Поскольку мы преобладали нашего последнего оппонента, СК Днепр-1, по количеству созданных моментов и забили на один мяч больше, то нашу победу следует признать закономерной. Я не скрываю, что в этом сезоне для нас главное – получить путевку в Премьер-лигу, но теперь, пробившись в четвертьфинал Кубка Украины, мы постараемся продержаться в турнире как можно дольше. Борьба на несколько фронтов нас не пугает, поскольку у Ингульца есть два равноценных состава и каждый игрок рвется в бой.

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Кого бы я хотел видеть соперником в четвертьфинале? Динамо или Александрию, потому что именно в таких противостояниях убеждаешься, чего на самом деле стоит твоя команда. А вот с кем бы не хотел, чтобы Ингулец встретился, так это с Альянсом. И не потому, что пришлось бы играть на чужом поле, просто у меня с руководством этого футбольного клуба уже давно сложились дружеские отношения", – рассказал Поворознюк официальному сайту УАФ.

Напомним, в матче 1/8 Кубка Украины первой лиги Игнулець выбил из турнира СК Днепр-1.

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