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Президент Ингульца подтвердил, что его команде предлагали играть в УПЛ

07:59 6 Читати українською
Президент Ингульца подтвердил, что его команде предлагали играть в УПЛ
Александр Поворознюк / соцсети

Президент Ингула Александр Поворознюк рассказал, почему не захотел занять место Полтавы в УПЛ.

К сожалению, команда не выполнила задачу на сезон, ведь хотелось выйти в Премьер-Лигу. Считаю, что Ингулец в прошлом чемпионате сделал огромный шаг вперед в своем развитии. Мы поставили сами перед собой амбициозную цель и постараемся сделать все необходимое для осуществления своей мечты.

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В прошлом сезоне только я один говорил о Премьер-Лиге, а теперь и футболисты живут этим, ведь почувствовали в себе силы бороться за самые высокие места. Главное, что команда у нас конкурентоспособная. Считаю, что ребята достойны того, чтобы играть в УПЛ.

Предлагали ли после снятия Полтавы зайти в УПЛ? Да, предлагали. Но мой клуб никогда не выйдет в УПЛ так, как это сделал Верес. Мы попадем туда только по спортивному принципу. Кто бы мне, что не предлагал, но я этого делать не буду", – цитирует Поворознюка официальный сайт Ингульца.

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Ингулец Ингулец Александр Поворознюк
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