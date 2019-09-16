Президент Горняка-Спорт обвинил Мазяра в организации договорных матчей – тренер уже покинул команду

Президент клуба Первой лиги Петр Каплун выдвинул серьезные обвинения в адрес бывшего тренера Горняка-Спорт Владимира Мазяра.

"Я смотрел матч против Металлиста 1925 с трибуны. В первом тайме харьковчан вообще не было видно. Второй тайм – пошли на отбой, пошли непонятные замены, все разрушилось, опорная зона разрушена. А с Агробизнесом вообще играли только пять минут, просто "расставили булки".

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Я не знаю, Мазяр там клянется всеми своими детьми, а я говорю – нельзя детьми клясться. Пока есть сомнения и пока мы их не развеем, то они останутся. Может, обратимся в органы, но какой смысл? Хорошо, что на наши матчи не было ставок, а то бы еще сказали, что играем на контору.

Я спрашиваю игроков – что там было? Ну, дадут им по 10 тысяч гривен, что, жизнь на этом заканчивается, что дальше будут делать? Оно же обязательно "всплывет", особенно в Украине, все будут все знать, но со временем", – заявил Каплун в комментарии Профутбол.

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Напомним, несколькими днями ранее Мазяр покинул Горняк-Спорт и подписал контракт со Львовом.