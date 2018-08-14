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Президент Генка Лемменс: Мы решительно настроены сохранить Малиновского в клубе

00:22 7 Читати українською
Президент Генка Лемменс: Мы решительно настроены сохранить Малиновского в клубе
Руслан Малиновский (в центре) / Фото ФК Генк

Президент Генка Гарри Лемменс прокомментировал успехи украинского полузащитника Руслана Малиновского в бельгийском клубе.

"У Генка особенно хорошее начало сезона. Мы взяли 7 из 9 возможных очков в чемпионате Бельгии и можем поблагодарить Малиновского за это.

Он уже забил в каждой игре этого сезона. Многие болельщики опасаются, что Руслан покинет команду.

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Однако Генк не намерен отпускать украинца. На самом деле клуб хочет сохранить его", – цитирует Лемменса издание voetbalprimeur.

У полузащитника действующий контракт до лета 2021. В этом сезоне он уже забил пять мячей и отдал две голевые передачи в пяти матчах.

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Теги
Бельгия Руслан Малиновский Руслан Малиновский Генк Генк
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