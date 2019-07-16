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Президент Флуминенсе: Есть желание осуществить трансфер Нема, но с Шахтером трудно вести переговоры

08:26 109 Читати українською
Президент Флуминенсе: Есть желание осуществить трансфер Нема, но с Шахтером трудно вести переговоры
Веллингтон Нем / ФК Шахтер

Хавбек Шахтера Веллингтон Нем уже этим летом может вернуться в Бразилию.

"Веллингтон Нем? На данный момент нет никаких сдвигов, с Шахтером очень трудно вести переговоры. Если это станет возможным, то мы, конечно же, осуществим этот трансфер, ведь желание заполучить игрока у нас действительно есть.

Веллингтон Нем может вернуться во Флуминенсе

Веллингтон Нем тоже любит наш клуб. Каждый раз, когда он приезжает в Бразилию в отпуск, он посещает нас. Каждый выпускник нашей Академии желает вернуться в клуб", – цитирует президента Флуминенсе O Globo.

К слову, в прошлом сезоне в активе Веллингтона Нема 21 матч за Шахтер во всех турнирах, где хавбек забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

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Шахтер Шахтер Веллингтон Нем Веллингтон Нем Трансферы Шахтера Флуминенсе Флуминенсе
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