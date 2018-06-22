Президент ФК Полтава Соболев объяснил, почему принял решение распустить команду

Президент ФК Полтава Леонид Соболев рассказал о неожиданном решении распустить команду после того, как она получила путевку в УПЛ.

"Главная причина заключается в действиях ФФУ, которая не позволяет нам играть на стадионе Локомотив в Полтаве. Для того, чтобы его реконструировать и подогнать под все нормы и требования, кроме финансовых вложений необходимо еще и время.

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Стадион Ворскла, на котором выступает одноименный полтавский клуб, не гарантирует нам проведение всех домашних игр. А играть, например, в Сумах – это не только дополнительные расходы. Ведь мы создаем команду и играем в первую очередь для болельщиков своего города, чтобы популяризировать футбол в регионе, ведь наша команда вышла в УПЛ и на данном этапе поддержка со стороны болельщиков нам очень необходима.

Я не первый год в бизнесе, на себе почувствовал законы экономики, умею считать и прогнозировать. Проанализировав ситуацию и предъявлены нам условия и требования, все взвесив, решил, что распустить команду в сложившихся условиях – оптимально", - цитирует Соболева издание footboom.