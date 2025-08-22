Президент ФИФА Джанни Инфантино в очередной раз продемонстрировал, что у него отсутствуют какие-либо моральные принципы.

Российское издание ТАСС сообщило, что бывший игрок Спартака и сборной России Александр Мостовой получил поздравление с днем рождения от президента ФИФА Джанни Инфантино.

Инфантино опозорился заявлением о России на конгрессе УЕФА: "Надеюсь, скоро мы сможем вернуть их на территорию футбола"

Отмечается, что это первый случай за несколько лет, когда представитель российского футбола получил официальное письмо от Инфантино.

Напомним, Инфантино с 2000-го работал в УЕФА, а ФИФА возглавил в 2016-м, заменив Йозефа Блаттера после коррупционного скандала. Репутация нынешнего руководителя далека от безупречной. Не так давно швейцарец хвастался дружбой с диктатором оккупантов Путиным. Даже после полномасштабного вторжения России на территорию Украины в высказываниях Инфантино не исчезла пророссийская риторика.