Президент Ференцвароша рассказал, какую договоренность имеет с Ребровым

Президент Ференцвароша Габор Кубатов признался, что приобрести венгерского футболиста труднее и дороже, чем легионера.

"В прошлом сезоне мы хотели купить одного 30-летнего венгра из венгерского клуба, но за него хотели получить больше, чем мы в итоге отдали за Токмака Нгуена (400 тысяч евро – прим).

Ребров признан лучшим тренером Ференцвароша за последние 10 лет

Мы договорились с главным тренером Сергеем Ребровым, что на поле всегда должно быть пять венгров, но вы можете видеть, что мы ограничены в своем выборе. Мы планируем выйти на трансферный рынок и усилиться, но купить венгра очень сложно и дорого, поэтому нам проще будет пригласить легионера. Наш спортивный директор уже много раз просматривал игроков в Южной Америке и нашел футболистов, которые нам подходят", – цитирует Кубатова Blikk.

Напомним, сейчас Ференцварош возглавляет турнирную таблицу чемпионата Венгрии. В заявке команды на сезон 13 легионеров.

"Заходимо, дивимося на Лобановського, а він каже: "Зняли рейтузи". Капелло, Шевченко, Блохін і Ко – про Великого Метра