Глава итальянской федерации Габриэле Гравина четко определился с судьбой Роберто Манчини. Теперь все будет зависеть от самого наставника "Скуадры Адзурры".

"Надеюсь, что он останется с нами, быстро забудет о вылете и найдет новую энергию. У меня еще есть энергия, передам ее в распоряжение мира футбола. Я очень разочарован, мне грустно за всех наших фанатов. Большая радость прошлого лета остается.

"Часть удачи, которая была на Евро, превратилась в тотальное невезение": Манчини – об историческом позоре Италии

Это неожиданное поражение действительно болезненное, оно дает нам понять, что в итальянском футболе нужно что-то менять. Например, начнем с того, что выясним, что мы можем сделать для многих молодых игроков, не имеющих возможности выступать в наших лигах, и как мы можем восполнить этот пробел.

Палермо, где проходил матч, был чрезвычайным, совершенно исключительным. Я годами не видел, того что мы видели, когда пришли на стадион. Мы скоро вернемся, этот город вполне заслуживает принимать национальную сборную. Приверженность, которую они проявляли к игрокам, была неоценимой", – цитирует Гравину сайт Федерации футбола Италии .

Заметим, из-за поражения от македонцев "Скуадра" во второй раз подряд не поедет на чемпионат мира, такое в истории сборной произошло впервые. В последний раз Италия играла на Мундиале еще в 2014 году в Бразилии.